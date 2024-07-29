Більшість експорту – зерно
Через порти Великої Одеси за 11 місяців експортували 60 мільйонів тонн вантажів. З них 40,6 мільйона тонн склали зернові.
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В Адміністрації морських портів зазначили, що 40,6 мільйона тонн зернових вантажів експортували до 46 країн світу. Зокрема, українським коридором до Ємену рухається балкер Manta Hacer з 25,2 тисячами тонн української гуманітарної пшениці. Це судно зафрахтовано Всесвітньою продовольчою програмою ООН.
Навіть попри війну та підступні обстріли ворогом портової інфраструктури у т.ч. ангарів для збереження агропродукції, Україна залишається ключовим гравцем у питанні глобальної продовольчої безпеки світу. Особливо що стосується експорту зернових до країн Азії та Африки,
– наголошують перевізники.
Що таке гуманітарний коридор
У серпні 2023 року відповідно до наказу Військово-морських сил ЗСУ Україна оголосила про "гуманітарний коридор" у Чорному морі, щоб звільнити кораблі, які застрягли в її портах після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Таким чином вдалося обійти фактичну блокаду після того, як Росія відмовилася від угоди щодо дозволу Києву експортувати зерно.