Сівба уповільнюється через сухий ґрунт

Виробництво пшениці в Україні впало приблизно на третину від довоєнного рівня після того, пише Bloomberg. Це відбулося після втрати земель через російське вторгнення.

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Водночас температура вище за норму в Україн у другий тиждень вересня ще більше погіршила умови для посіву озимих культур, зазначає видання. Площа засіяних полів в Україні становить близько половини того, що було на цей час торік.

Генеральний директор української агрокомпанії HarvEast Дмитро Кушнір розповів, що земля виявилася надто сухою для посіву озимих культур.

Ми можемо бути впевнені у зменшенні площ посівів ріпаку в Україні, оскільки час для його посіву скоро сплине. Що стосується пшениці та ячменю, у нас ще є час,

– говорить аграрій.

Погодні проблеми доповнюють інші труднощі для фермерів. Регіони, що зараз окуповані Росією, раніше були важливими сільськогосподарськими виробниками, тоді як фермери в інших частинах України працюють, попри забруднення земель мінами та нерозірваними боєприпасами й нестачу робочої сили через мобілізацію.

У Росії також спостерігається нестача робітників у промисловості та сільському господарстві через війну.