У чому суть змін процедури продажу

Зміни у законодавстві покликані врегулювати процедуру продажу конфіскованих земель на торгах та визначити джерела фінансування підготовки лотів. Так, держава отримає право власності на земельні ділянки у випадку їх конфіскації відповідно до закону "Про санкції".

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Проєкт закону передбачає зміни до статті 136 Земельного кодексу та статті 22 закону "Про оцінку земель". Ці зміни спрямовані на забезпечення фінансування підготовки лотів для продажу на земельних торгах за небюджетні кошти, з подальшим відшкодуванням витрат переможцем торгів.

Крім того, уряд планує запровадження платності за рецензування звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, що є частиною підготовки лотів до торгів. Також пропонується доповнити статтю 145 Земельного кодексу новою частиною, яка визначатиме перелік підтвердних документів для здійснення платежів Державною казначейською службою під час виплати ціни проданої на торгах конфіскованої земельної ділянки колишньому власнику.

Важливо Законопроєкт також вносить зміни до статті 130 Земельного кодексу, передбачаючи, що заборона на продаж земель сільськогосподарського призначення державної власності не поширюється на ділянки, конфісковані за рішенням суду. Ці зміни спрямовані на врегулювання юридичних аспектів продажу конфіскованих земель та забезпечення правомірності проведення торгів.

Новий законопроєкт має на меті підвищити ефективність процесу продажу конфіскованих земельних ділянок, забезпечити відшкодування витрат на їх підготовку та сприяти стабільності ринку земельних торгів в Україні.