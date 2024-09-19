Споживчі ціни продовжать зростати

Голова Нацбанку Андрій Пишний зазначив на брифінгу, що у серпні споживча інфляція зросла до 7,5% у річному вимірі. За його словами, зростання споживчих цін зумовлювалося впливом гірших цьогорічних врожаїв.

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Крім того, на зростання цін мали вплив збільшення витрат бізнесу на продовольчу сировину, енергію й оплату праці, а також ефекти від послаблення обмінного курсу гривні в попередні місяці.

Тиск на ціни зберігатиметься найближчим часом, проте в наступному році інфляція сповільниться. Виважена монетарна політика НБУ та зменшення зовнішнього цінового тиску сприятимуть поступовому сповільненню інфляції та її поверненню до цілі 5% упродовж наступних років. Для досягнення цілі НБУ, зокрема, підтримуватиме контрольовану ситуацію на валютному ринку,

– говорить банкір.

Пишний прогнозує, що інфляція помірно зростатиме в найближчі місяці через розширення сукупного попиту внаслідок бюджетних видатків, збільшення витрат бізнесу на оплату праці та електроенергію, підвищення акцизів.