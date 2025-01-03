Польські фермери почали анонсований протест

Поліція Варшави попереджає про блокування доріг, а Управління громадського транспорту оголосило про зміни в розкладі руху громадського транспорту через протести польських фермерів, повідомляє 24 Канал із посиланням на Polsat News. Зібрання почалося о 14:00 перед представництвом Європейської комісії.

Читайте також Польські фермери завтра влаштують масштабний мітинг проти імпорту з України

Близько 16:00, учасники демонстрації пройдуть за маршрутом: Свєнтокшиска, Нови-Свят, Краківські Пшедместя, Міодова, Сенаторська до перетину з вулицею Нови-Пшеязд. Згідно з планом, протестувальники залишаться на столичних вулицях до 11 години вечора.

Зверніть увагу! Протест пройде під гаслом "5xSTOP!", що означає опозицію до угоди про вільну торгівлю з Латинською Америкою, "Зеленого курсу", імпорту сільськогосподарської продукції з України, "знищення польських лісів та полювання" та "вимирання польської економіки".

Зважаючи на це, правоохоронці Варшави попередили водіїв про ускладнення на дорогах. Співробітники поліції також попередили самих протестувальників, нагадавши, що в'їзд до столиці заборонений для сільськогосподарських тракторів і тихохідних транспортних засобів.

У разі порушення цієї заборони чекайте на перевірку на дорозі, яка може завершитися штрафом,

– повідомляє поліція.

Сьогодні, 3 грудня 2024 року, польські фермери вже виходили на вулиці низки міст із аналогічними вимогами.