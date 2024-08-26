Причини анонсованих протестів польських фермерів

Також, за словами аграріїв, польський уряд відмовляється від подальших обіцянок, даних під час протестів. Про це зазначив Даміан Муравєц, фермер з Ельблонга (Вармінсько-Мазурське воєводство) та активіст Руху молодих фермерів і Масового національного протесту фермерів.

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Уже відомо, що Мінагрополітики Польщі не зменшуватиме четвертий внесок сільськогосподарського податку, а уряд відходить від роботи з відновлення поголів'я свиней.

Нема виходу. Треба повертатися на дороги, знову протестувати. Те, що каже заступник міністра Колодзейчак, що існує ефективна аграрна політика, не відповідає дійсності. Він не функціональний і змін немає. На компенсацію фермерам, чий врожай знищив град, грошей немає, а влада мріє про Олімпійські ігри. Це знущання. Ми не можемо це так залишити,

– каже Даміан Муравєц.

За словами Муравця, велика група фермерів буде виключена з можливості отримання підтримки від Фонду реконструкції сільського господарства. Він підкреслює, що Зелену угоду лише послабили в деяких стандартах умов, а не викинули на смітник, як хотіли фермери. Незважаючи на обіцянки , ембарго не було введено на всю білоруську та російську сільськогосподарську продукцію.