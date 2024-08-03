Чому дешевшає пшениця

На ціну пшениці також впливає зменшення попиту з боку країн – імпортерів, які цьогоріч зібрали гарні власні врожаї, а також збільшення на світовому ринку пропозицій дешевої пшениці з Росії.

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За тиждень на СРТ-порти Чорного моря ціни на продовольчу пшеницю впали на 1 – 5 доларів за тонну до 195 – 205 доларів за тонну або 9300 – 9600 гривень за тонну, а на фуражну – на 1 – 3 доларів за тонну до 175 – 180 доларів за тонну або 8200 – 8400 гривень за тонну.

Активний експорт пшениці підтримує ціни на високому рівні. На 31 липня Україна експортувала 1,438 мільйона тонн пшениці (758 тисяч тонн за аналогічний період торік) із прогнозованих USDA на поточний сезон 13 мільйонів тонн.

Станом на 26 липня в Україні з 3,5 мільйонів гектар або 78% площ зібрано 14,7 мільйона тонн пшениці з урожайністю 4,2 тонни з гектару. У західних регіонах урожайність краща, що дозволить загалом зібрати 19,5 – 19,8 мільйона тонн пшениці, як прогнозували УЗА та USDA.

Ситуація з врожаєм у світі

За даними Русагротрансу, експортні ціни на російську пшеницю з протеїном 12,5% та поставкою у серпні за тиждень виросли (вперше за 2 місяці) на 5 доларів за тонну до 222 доларів за тонну FOB на тлі активізації експорту. Прогноз експорту пшениці у липні підвищено з 2,5 до 3,3 мільйона тонн, що все одно поступатиметься 4,5 мільйонам тонн, відвантаженим у липні 2023 р.

Прогнози гарного урожаю пшениці у США тиснуть на котирування, і вересневі ф'ючерси на м'яку озиму SRW-пшеницю в Чикаго торгуються по 193,7 доларів за тонну, що є найнижчим з кінця 2020 р значенням.

Важливо Сильні дощі у Франції та Німеччині, а тепер і в країнах Балтики, затримують збирання урожаю та погіршують якість зерна. Попри це, ціни на пшеницю на паризькій Euronext за тиждень впали на 1% до 220,25 євро за тонну або 238,5 долара за тонну, що посилює тиск на ціни на чорноморську пшеницю.

За даними Єврокомісії, експорт пшениці з ЄС в період 21 – 28 липня зменшився у порівнянні з попереднім тижнем на 51% до 301 тисячу тонн, а загалом у сезоні сягнув 1,85 мільйона тонн, що на 38% поступається торішнім темпам.

Цікаво! Останні закупівельні тендери свідчать про наявність пропозицій дешевої пшениці на світовому ринку. Так, Йорданія придбала на міжнародному тендері 50 тисяч тонн твердої борошномельної пшениці з відвантаженням у жовтні за ціною 256 доларів за тонну C&F, а Туніс – 125 тисяч тонн м'якої борошномельної пшениці за ціною 244 – 246 доларів за тонну C&F та 50 тисяч тонн твердої пшениці за ціною 323 – 326 доларів за тонну C&F з поставкою у серпні – жовтні.