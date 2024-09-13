Ціни на пшеницю зросли після атаки російської ракети

Західні журналісти зазначають, що ф'ючерси на пшеницю на Чиказькій біржі зросли до 5,9175 долара за бушель, що є найвищим показником з липня 2024 року.

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Ф'ючерси на пшеницю підскочили на 2,2% після того, як Україна заявила, що РФ вразила ракетою корабель з зерном,

– йдеться у повідомленні.

Важливо При цьому, зростання відбулося напередодні щомісячного звіту про попит та пропозицію Міністерства сільського господарства США, який повинен бути опублікований пізніше сьогодні.

Загалом, повідомляє видання, оскільки конфлікт у Чорному морі триває вже понад два роки, ринки зерна зазвичай не реагують такою волатильністю, як під час першого загострення у 2022 році, коли пшениця різко зросла до рекорду.

Водночас, менші врожаї пшениці у Росії та в таких виробниках, як Франція, підтримали ціни на зерно високими. Це відбулось незважаючи на те, що фермери збільшили виробництво після початку війни.