Світове виробництво ріпаку суттєво зросло

Експерти USDA підвищили прогноз світового виробництва ріпаку у 2024/25 маркетинговому році на 0,9 до 88,8 (88,75) мільйона тонн, насамперед для Росії – на 0,8 до 5,1 мільйона тонн, але не знизили оцінки урожаю для ЄС та України, як очікували аналітики.

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В Україні на 8 серпня з 99% площ зібрано 3,32 мільйона тонн ріпаку, але USDA залишив свій прогноз на рівні 3,7 мільйона тонн, що на 20% поступатиметься показнику 2023/24 маркетингового року. Прогноз виробництва ріпаку в ЄС USDA залишив на рівні 18,9 (20) мільйона тонн, тоді як Єврокомісія знизила оцінку урожаю до 18,38 мільйона тонн, а агенція Strategie Grains – до 17,27 мільйона тонн (з 17,8 мільйона тонн у червні).

Яка ситуація на головних ринках світу

Листопадові ф'ючерси на ріпак на біржі в Парижі вчора виросли на 0,9% до 457 євро за тонну або 503 долара за тонну (-3% за місяць), частково відігравши падіння на 2,6% після виходу звіту. Зростання курсу євро відносно долара до 1,101 обмежує підвищення цін в Парижі та покращує перспективи нарощування поставок каноли з Канади.

Листопадові ф'ючерси на канолу на біржі у Вінніпезі вчора також виросли на 1,6% до 579 канадських доларів за тонну або 422 долара за тонну (-2,7% за тиждень, -6,2% за місяць), але залишаються під тиском різкого падіння цін на сою в Чикаго.

Листопадові ф'ючерси на сою в Чикаго за тиждень впали ще на 5,4% до найнижчого з осені 2020 р рівня 356 доларів за тонну (-7,3% за місяць) на тлі збільшення прогнозу урожаю сої у США на 4,2 до 124,9 мільйона тонн (113,34 мільйона тонн у 2023/24 маркетинговому році).

Ціни на ріпак в Україні

В Україні експортні закупівельні ціни на ріпак з доставкою до портів Чорного моря після падіння в понеділок до рівня 22 000 гривень за тонну та нижче виросли на 200 – 400 гривень за тонну до 22 200 – 22 400 гривень за тонну або 465 – 475 доларів за тонну внаслідок зменшення пропозиції та зростання курсу долара на міжбанку.

Важливо У 2024/25 маркетинговому році (з 1 липня по 11 серпня) ЄС імпортував 0,44 мільйона тонн ріпаку, що на 55% перевищує 0,29 мільйона тонн сезону 2023/24. Майже 65% цього обсягу поставлено з Австралії і лише 22% – з України.

Україна у липні експортувала 278 тисяч тонн ріпаку, що на 15% перевищило показник липня 2023 р, але у серпні суттєво збільшила темпи експорту.

Зростання цін на соняшник, викликане зниженням прогнозів урожаю, буде підтримувати ціни на ріпак в Україні на високому рівні.