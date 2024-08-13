Росія краде зерно через українські порти
Речник Військово-Морських сил Дмитро Плетенчук в ефірі всеукраїнського телемарафону заявив, що ворог використовує окуповані українські порти для вивезення збіжжя, зокрема нових врожаїв з окупованих територій, передає 24 Канал.
Читайте також До Гази з України доправили 1000 тонн борошна для допомоги населенню
Росія використовує українські порти Криму та Азову, які перебувають в окупації, здебільшого для цивільного судноплавства, для незаконних дій,
– повідомив військовий.
Плетенчук наголосив, що фактично ті кораблі, які нелегально заходять в окуповані українські порти, незаконно перетинають український державний кордон, а це кримінальна відповідальність.
Росіяни крадуть українське зерно нового врожаю: масштаби злочину вражають
- Раніше стало відомо, що росіяни вивезли понад 80 тисяч тонн українського зерна нового врожаю з тимчасово окупованої Донеччини.
- Російські окупанти вивозили зерно до російських портів через порт Маріуполя під керівництвом російських військових та місцевих колаборантів.
- Активісти "Кібер Спротиву" підтвердили причетність російської влади до вивезення вкраденого зерна з України.