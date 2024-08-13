Росія краде зерно через українські порти

Речник Військово-Морських сил Дмитро Плетенчук в ефірі всеукраїнського телемарафону заявив, що ворог використовує окуповані українські порти для вивезення збіжжя, зокрема нових врожаїв з окупованих територій, передає 24 Канал.

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Росія використовує українські порти Криму та Азову, які перебувають в окупації, здебільшого для цивільного судноплавства, для незаконних дій,

– повідомив військовий.

Плетенчук наголосив, що фактично ті кораблі, які нелегально заходять в окуповані українські порти, незаконно перетинають український державний кордон, а це кримінальна відповідальність.

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