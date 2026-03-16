Цены на картофель в Украине падают в цене
В Украине наблюдается дальнейшее снижение цен на картофель, сообщают аналитики проекта EastFruit. По их мнению, главной причиной этого является крайне низкий спрос на продукцию.
По словам экспертов, ситуацию на рынке также усложняет значительное количество некондиционного картофеля. После потепления качество продукции в хранилищах начало быстро ухудшаться, поэтому фермеры активнее продают имеющиеся запасы.
Обратите внимание! Сейчас картофель предлагают по 6–13 гривен за килограмм (14 – 30 центов за килограмм). В среднем это примерно на 20% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.
Многие производители сообщают о значительных остатках картофеля в хранилищах, тогда как торговая активность на рынке остается довольно низкой. В таких условиях фермеры вынуждены снижать цены, чтобы стимулировать спрос и реализовать продукцию до начала активных полевых работ.
Важно! В то же время нынешние цены значительно ниже прошлогодних. По состоянию на сейчас картофель в Украине стоит в среднем на 61% дешевле, чем в этот же период в прошлом году. Аналитики также не исключают, что тенденция к удешевлению картофеля может усилиться до конца текущего месяца.
Цены на морковь в Украине резко просели: что происходит на рынке?
Цены на морковь в Украине снижаются уже вторую неделю в Украине снижаются уже вторую неделю из-за теплой погоды, что ухудшает качество корнеплодов в хранилищах.
Сейчас морковь продают по 6–12 гривен за килограмм, что на 20% дешевле, чем на прошлой неделе, и на 72% дешевле, чем в марте 2025 года.