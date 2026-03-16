Ціни на картоплю в Україні падають

В Україні спостерігається подальше зниження цін на картоплю, повідомляють аналітики проєкту EastFruit. На їхню думку, головною причиною цього є вкрай низький попит на продукцію.

За словами експертів, ситуацію на ринку також ускладнює значна кількість некондиційної картоплі. Після потепління якість продукції у сховищах почала швидко погіршуватися, тому фермери активніше продають наявні запаси.

Зверніть увагу! Наразі картоплю пропонують по 6–13 гривень за кілограм (14 – 30 центів за кілограм). У середньому це приблизно на 20% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Багато виробників повідомляють про значні залишки картоплі у сховищах, тоді як торговельна активність на ринку залишається доволі низькою. У таких умовах фермери змушені знижувати ціни, щоб стимулювати попит і реалізувати продукцію до початку активних польових робіт.

Важливо! Водночас нинішні ціни значно нижчі за торішні. Станом на зараз картопля в Україні коштує в середньому на 61% дешевше, ніж у цей самий період торік. Аналітики також не виключають, що тенденція до здешевлення картоплі може посилитися до кінця поточного місяця.

