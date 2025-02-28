Почему растут цены на морковь

На рынке Украины за последние несколько дней снова отмечалась тенденция подорожания моркови, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. По словам игроков рынка, росту цен способствует заметное повышение торговой активности в сегменте данных корнеплодов.

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В то же время, большинство хозяйств приостановили продажи моркови высокого качества в ожидании еще большего роста цен. Да, сейчас украинским хозяйствам удается вести отгрузку моркови в диапазоне 27 – 34 гривны за килограмм (65 – 82 цента), что в среднем на 10% дороже, чем неделей раньше. Повышать отпускные цены в этом сегменте фермерам позволяет сразу несколько факторов.

Обратите внимание! В первую очередь, подорожанию способствует повышенный спрос на эту продукцию: морковь активно закупают как оптовые компании., так и розничные сети. При этом предложение на рынке качественных корнеплодов несколько ограничено., поскольку ряд хозяйств предпочитает воздерживаться от продаж в ожидании дальнейшего роста цен.

Какие цены в магазинах

Журналисты 24 Канала исследовали цены на морковь в популярных супермаркетах:

Морковь, 1 килограмм

Metro 32,80 гривен;

32,80 гривен; Auchan 32,80 гривен;

32,80 гривен; Megamarket 46,50 гривен;

46,50 гривен; АТБ 33,89 гривны;

33,89 гривны; Varus 33,90 гривен.

Важно! Аналитики отмечают, что продажи моркови в Украине сейчас уже ведутся в среднем в 3,6 раза дороже, чем за аналогичный период в прошлом году. Однако при этом участники рынка не исключают, что тенденция роста цен может быть временным явлением. По их мнению, дальнейшее подорожание может мотивировать фермеров начать распродажу моркови из хранилищ, что приведет к увеличению поставок и, как следствие, к понижению цен.