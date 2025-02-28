Чому ростуть ціни на моркву

На ринку України протягом останніх кількох днів знову відзначалася тенденція подорожчання моркви, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. За словами гравців ринку, зростанню цін сприяє помітне підвищення торгівельної активності у сегменті даних коренеплодів.

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Водночас більшість господарств призупинили продажі моркви високої якості в очікуванні ще більшого зростання цін. Так, зараз українським господарствам вдається вести відвантаження моркви в діапазоні 27 – 34 гривні за кілограм (65 – 82 цента), що в середньому на 10% дорожче, ніж тижнем раніше. Підвищувати відпускні ціни у цьому сегменті фермерам дозволяє відразу кілька чинників.

Зверніть увагу! Насамперед подорожчанню сприяє підвищений попит на цю продукцію: моркву активно закуповують як оптові компанії, так і роздрібні мережі. При цьому пропозиція на ринку якісних коренеплодів дещо обмежена, оскільки ряд господарств воліє утримуватися від продажу в очікуванні подальшого зростання цін.

Які ціни у магазинах

Журналісти 24 Каналу дослідили ціни на моркву у популярних супермаркетах:

Морква, 1 кілограм

Metro 32,80 гривні;

32,80 гривні; Auchan 32,80 гривні;

32,80 гривні; Megamarket 46,50 гривні;

46,50 гривні; АТБ 33,89 гривні;

33,89 гривні; Varus 33,90 гривні.

Важливо! Аналітики зазначають, що продажі моркви в Україні нині вже ведуться в середньому у 3,6 раза дорожче, ніж за аналогічний період минулого року. Однак при цьому учасники ринку не виключають, що тенденція зростання цін може бути тимчасовим явищем. На їхню думку, подальше подорожчання може мотивувати фермерів розпочати розпродаж моркви зі сховищ, що призведе до збільшення постачання і, як наслідок, до зниження цін.