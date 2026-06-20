Что происходит с ценами на удобрения

В настоящее время трейдеры все больше делают ставку на то, что самый тяжелый этап шока поставок с Ближнего Востока уже позади, о чем пишет Financial Times.

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Базовые цены на карбамид в регионе Ближнего Востока снизились примерно на 50% — до 475 долларов за тонну после апрельского пика в 918 долларов за тонну. Это падение вернуло цены к довоенным уровням.

Но не все удобрения подешевели: фосфатные остаются дефицитными. Причиной является длительный скачок цен на серу.

В частности, около 50% мирового производства продовольствия зависит от искусственных азотных удобрений. Мочевина является самым распространенным из них.

Падение цен на мочевину началось еще до того, как мирное соглашение между США и Ираном дало надежду на возобновление экспорта из Персидского залива. Цены снижались из-за слабого сезонного спроса и ожиданий возобновления китайского экспорта. "Цены на мочевину выросли быстрее всего и наиболее резко после закрытия Ормузского пролива и упали быстрее всего и сильнее всего еще до того, как пролив вновь открыли", — сообщила Сара Марлоу, руководитель отдела ценообразования на удобрения в Argus.

Одной из причин падения стало снижение спроса, о чем заявил главный экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Максимо Тореро. Он добавил, что "снижение спроса — это не хорошая новость".

Многие фермеры в Северном полушарии были вынуждены закупать удобрения, когда цены были высокими, и, вероятно, использовали их меньше. Это "может означать более низкую урожайность" в следующем сезоне, что может повлиять на цены на продовольствие. И даже несмотря на недавнее падение цен на азотные удобрения, "ущерб уже нанесен".

Джош Линвилл, вице-президент по удобрениям брокерской компании StoneX, отметил, что фермеры сократили использование азотных удобрений примерно на 5%. Но в глобальном масштабе это "огромный объем", который помог сбалансировать спрос и предложение.

Помимо сокращения использования удобрений, некоторые фермеры могли перейти на культуры, требующие меньшего количества удобрений.

Люди принимали решение сеять одни культуры вместо других, поэтому влияние на урожайность станет заметным через три–четыре месяца,

– сказала руководительница Международной ассоциации удобрений Альжбета Кляйн.

А возобновление китайского экспорта удобрений также способствовало падению цен. Китай — один из крупнейших производителей мочевины в мире — в прошлом месяце заявил, что экспорт возобновится с 1 июня.

В настоящее время физический рынок все еще далек от нормального состояния. Даже после возобновления движения судов потребуются недели, чтобы восстановить нормальные логистические потоки. Почти 900 тысяч тонн мочевины остаются на плавучих складах в Персидском заливе. Большая часть этого объема уже продана, но грузы еще не доставлены покупателям.

Хотя цены на карбамид резко упали, фосфорные удобрения по-прежнему зависят от дефицита серы — побочного продукта нефтепереработки, необходимого для их производства. До конфликта около 50% мировой торговли серой проходило через Ормузский пролив.

По данным Argus, цены на доставленную серу выросли более чем вдвое с начала конфликта: на 110% в Китае и на 133% в странах Средиземноморья.

Что ещё следует знать об удобрениях

Напомним, что цены на азотные удобрения резко выросли. Причиной стал конфликт с Ираном и закрытие Ормузского пролива.

В настоящее время наблюдается снижение геополитической напряженности на Ближнем Востоке. В частности, в связи с этим падают цены на удобрения.