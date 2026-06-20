Що відбувається з цінами на добрива

Наразі трейдери дедалі більше роблять ставку на те, що найгірший етап шоку постачання з Близького Сходу вже позаду, про що пише Financial Times.

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Базові ціни на сечовину в регіоні Близького Сходу знизилися приблизно на 50% – до 475 доларів за тонну після квітневого піку в 918 доларів за тонну. Це падіння повернуло ціни до довоєнних рівнів.

Але не всі добрива подешевшали: фосфатні залишаються дефіцитними. Причиною є тривалий стрибок цін на сірку.

Зокрема, близько 50% світового виробництва продовольства залежить від штучних азотних добрив. Сечовина є найпоширенішою.

Падіння цін на сечовину почалося ще до того, як мирна угода США та Ірану дала надію на відновлення експорту з Перської затоки. Ціни знижувалися через слабкий сезонний попит та очікування відновлення китайського експорту. Сечовина "зросла найшвидше та найрізкіше після закриття Ормузької протоки і впала найшвидше та найглибше ще до того, як протоку знову відкрили", про що сказала Сара Марлоу, керівниця цін на добрива в Argus.

Однією з причин падіння стало зменшення попиту, про що сказав головний економіст Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН Максимо Тореро. Він додав, що "нижчий попит — це не хороша новина".

Багато фермерів у Північній півкулі були змушені купувати добрива, коли ціни були високими, і, ймовірно, використали їх менше. Це "може означати нижчу врожайність" у наступному сезоні, що може вплинути на ціни на продовольство. І навіть попри нещодавнє падіння цін на азотні добрива, "шкода вже завдана".

Джош Лінвілл, віцепрезидент із добрив брокерської компанії StoneX, зазначив, що фермери скоротили використання азотних добрив приблизно на 5%. Але в глобальному масштабі це "величезний обсяг", що допоміг збалансувати попит та пропозицію.

Окрім зменшення використання добрив, деякі фермери могли перейти на культури, що потребують менше добрив.

Люди приймали рішення сіяти одні культури замість інших, тому вплив на врожайність стане помітним через три – чотири місяці,

– сказала керівниця Міжнародної асоціації добрив Альжбета Кляйн.

А повернення китайського експорту добрив також сприяло падінню цін. Китай – один із найбільших виробників сечовини у світі – минулого місяця заявив, що експорт відновиться з 1 червня.

Наразі фізичний ринок усе ще далекий від нормального. Навіть після відновлення руху суден знадобляться тижні, щоб відновити нормальні логістичні потоки. Майже 900 тисяч тонн сечовини залишаються на плавучих складах у Перській затоці. Більшість із цього вже продано, але вантажі ще не доставлені покупцям.

Хоча ціни на сечовину різко впали, фосфатні добрива залишаються залежними від дефіциту сірки – побічного продукту нафтопереробки, який необхідний для їх виробництва. До конфлікту близько 50% світової торгівлі сіркою проходило через Ормузьку протоку.

За даними Argus, ціни на доставлену сірку зросли більш ніж удвічі від початку конфлікту: на 110% у Китаї та на 133% у країнах Середземномор’я.

Що ще слід знати про добрива

Нагадаємо, що ціни на азотні добрива різко зросли. Причиною став конфлікт з Іраном та закриття Ормузької протоки.

Наразі відбувається зниження геополітичної напруги на Близькому Сході. Зокрема, у зв'язку з цим й пада.ть ціни на добрива.