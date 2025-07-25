Почему импорт преобладает над экспортом?

В Украине постоянно наблюдается высокое потребление овощей, сообщает 24 Канал со ссылкой на SEEDS. Однако из-за относительно небольшого их производства, стране приходится импортировать овощи, которых не хватает, из-за рубежа.

Читайте также Арбуз на украинском рынке уже дешевле, чем в прошлом году

Президент Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник в интервью Центру экономической стратегии рассказал, что Украина – нетто-импортер овощей, а не экспортер, потому что в Украине высокое потребление овощей и относительно небольшое производство. Поэтому Украина объективно потребляет все, что вырастила сама.

А те позиции, которые в этом году не уродили, она еще дотягивает, доимпортирует: лук, картофель. Я говорил обо всех овощах открытого грунта,

– отмечает Тарас Баштанник.

Обратите внимание! По его убеждению, теплицы – это отдельная тема, зимой свежие овощи в Украину надо завозить. В то время себестоимость овощей в Украине очень высокая и больше импортных из-за климата и стоимости энергоносителей.