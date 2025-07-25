Чому імпорт переважає над експортом?

В Україні постійно спостерігається високе споживання овочів, повідомляє 24 Канал із посиланням на SEEDS. Однак через відносно невелике їх виробництво, країні доводиться імпортувати овочі, яких бракує, з-за кордону.

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Президент Української плодоовочевої асоціації Тарас Баштанник в інтерв'ю Центру економічної стратегії розповів, що Україна – нетто-імпортер овочів, а не експортер, бо в Україні високе споживання овочів та відносно невелике виробництво. То ж Україна об'єктивно споживає все, що виростила сама.

А ті позиції, які цього року не вродили, вона ще дотягує, доімпортовує: цибулю, картопля. Я говорив про всі овочі відкритого ґрунту,

– зазначає Тарас Баштанник.

Зверніть увагу! На його переконання, теплиці – це окрема тема, взимку свіжі овочі в Україну треба завозити. На той час собівартість овочів в Україні дуже висока і більша за імпортні через клімат та вартість енергоносіїв.