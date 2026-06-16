Какой импорт может вырасти на фоне открытия Ормузского пролива

Ормузский пролив, являющийся одним из важнейших путей мировой торговли сырьевыми товарами, фактически был закрыт после первых ударов по Ирану в конце февраля, о чем напомнили в Bloomberg.

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Это существенно изменило региональные потоки зерна. Импортеры были вынуждены использовать порты за пределами пролива, которые зачастую не приспособлены для обработки зерновых грузов.

Страны Персидского залива относятся к числу наиболее зависимых от импорта продовольствия в мире. Дело в том, что примерно 90% потребляемых продуктов питания они получают из-за рубежа.

Только Иран входит в число крупнейших мировых покупателей соевого шрота, а также является крупным импортером бразильской кукурузы. Многие крупные зерновые хабы региона — в частности, Джебель-Али в Объединенных Арабских Эмиратах, Даммам в Саудовской Аравии и иранский порт Бандар-Имам-Хомейни — расположены именно за Ормузским проливом.

Ведущий аналитик по сухогрузным перевозкам компании Kpler Алексис Эллендер пояснил, что для зерна требуется специализированное оборудование для его обработки. Например, силосы. И в конечном итоге, как он отметил, поставки придется возвращать в эти порты в Персидском заливе.

По его словам, сейчас в Персидский залив заходит и выходит лишь несколько судов. Речь идет примерно о трёх сухогрузах в день в среднем. А в нормальных условиях их было бы более 20.

Большинство основных мощностей региона по импорту зерна — обозначенные зеленым цветом порты для сухих грузов — расположены внутри Ормузского пролива.

Это привело к тому, что общий импорт зерна в регион остается значительно ниже исторических показателей. В мае объемы импорта зерна в страны Персидского залива составили всего 942 тысячи тонн, что более чем на 50% меньше, чем в прошлом году.

Несмотря на то, что страны пытались компенсировать дефицит с помощью альтернативных маршрутов, потоки зерна в регион по-прежнему остаются значительно ниже обычных уровней. В то же время возобновление судоходства через пролив позволит покупателям вернуться к привычным портам. Однако значительное количество судов, ожидающих прохода, может вызвать краткосрочные заторы в судоходстве и работе портов.

Директор по анализу сухогрузных перевозок компании Clarksons Луиза Фоллис отметила, что регион стремится пополнить запасы. Но есть много логистических вопросов, которые необходимо решить. По мнению Фоллис, рынок ещё некоторое время будет оставаться "неэффективным".

Что известно об открытии пролива

Китай — крупнейший производитель алюминия в мире. На фоне войны в Иране Пекин смог укрепить свои позиции на рынке. Однако заключение соглашения может стать проблемой для отрасли.

В частности, Катар якобы уже проинформировал своих покупателей о темпах потенциального наращивания производства СПГ через месяц после возобновления безопасного судоходства в Ормузском проливе. Речь идет о 50% мощностей.