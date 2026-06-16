Який імпорт може зрости на тлі відкриття Ормузької протоки

Ормузька протока, яка є одним із найважливіших шляхів світової торгівлі сировинними товарами, фактично була закрита після перших ударів по Ірану наприкінці лютого, про що нагадали у Bloomberg.

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Це суттєво змінило регіональні потоки зерна. Імпортери були змушені використовувати порти за межами протоки, які часто не пристосовані для обробки зернових вантажів.

Країни Перської затоки належать до найбільш залежних від імпорту продовольства у світі. Річ у тім, що приблизно 90% споживаних продуктів харчування вони отримують з-за кордону.

Лише Іран входить до числа найбільших світових покупців соєвого шроту, а також є великим імпортером бразильської кукурудзи. Багато головних зернових хабів регіону – зокрема Джебель-Алі в Об'єднаних Арабських Еміратах, Даммам у Саудівській Аравії та іранський порт Бандар-Імам-Хомейні – розташовані саме за Ормузькою протокою.

Провідний аналітик суховантажних перевезень компанії Kpler Алексіс Еллендер пояснив, що для зерна потрібне спеціалізоване обладнання для його обробки. Наприклад, силоси. І зрештою, як він зазначив, поставки доведеться повернути до цих портів у Перській затоці.

За його словами, зараз у Перську затоку заходить та виходить лише кілька суден. Мова йде про приблизно три суховантажні судна на день у середньому. А у нормальних умовах їх було б понад 20.

Більшість основних потужностей регіону з імпорту зерна – зеленими позначені порти для сухих вантажів – розташовані всередині Ормузької протоки.

Це призвело до того, що загальний імпорт зерна до регіону залишається значно нижчим за історичні показники. У травні обсяги імпорту зерна до країн Перської затоки становили лише 942 тисячі тонн, що більш ніж на 50% менше, ніж торік.

Попри те, що країни намагалися компенсувати дефіцит за допомогою альтернативних шляхів, потоки зерна до регіону все ще залишаються значно нижчими за звичайні рівні. Водночас відновлення судноплавства через протоку дозволить покупцям повернутися до звичних портів. Але значна кількість суден, які очікують на прохід, може спричинити короткострокові затори в судноплавстві та роботі портів.

Директорка з аналізу суховантажних перевезень компанії Clarksons Луїза Фолліс зазначила, що регіон прагне поповнити запаси. Але є багато логістичних питань, які потрібно вирішити. На думку Фолліс, ринок ще певний час залишатиметься "неефективним".

Що відомо про відкриття протоки

Китай – це найбільший виробник алюмінію у світі. Протягом війни в Ірані, Пекін змін збільшити свої позиції на ринку. Але укладання угоди може стати проблемою для галузі.

Зокрема, Катар вже нібито проінформував своїх покупців про темпи потенційного нарощення виробництва ЗПГ через місяць після відновлення безпечного судноплавства в Ормузькій протоці. Мова йде про 50% потужностей.