Как избежать невыгодных условий при консолидации земель?

Юрист Елена Бондаренко в комментарии 24 Канала рассказала, что когда большинство земельных участков в пределах одного массива находится в пользовании одного агропроизводителя, законодательство предоставляет ему инструменты для консолидации земель. На практике это означает, что владельцам отдельных паев могут предлагать обмен участков, изменение их расположения или другие "организационные" решения, которые подаются как техническая необходимость для формирования единого поля.

Она отметила, что в результате обмена можно получить участок с худшим расположением, менее удобным доступом, другими характеристиками почвы или меньшей ликвидностью. Иногда владелец даже не сразу осознает, что фактически согласился на изменение условий пользования своей землей.

По мнению Елены Бондаренко, чтобы не допустить включения пая в "единый массив" на невыгодных условиях, необходимо действовать на этапе согласования документации и заключения сделок, поскольку после юридического оформления массива владелец может оказаться в "ловушке" ограниченных прав.

Елена Бондаренко Юрист практики разрешения судебных споров RELIANCE Во-первых, нужно внимательно читать документы, которые предлагают подписать. Часто предложения об обмене участков, изменение конфигурации или согласование границ массива подаются как техническая формальность. Любая подпись под схемой использования земель в пределах массива может означать согласие на его формирование.

Во-вторых, по ее словам, владелец имеет право на выделение в натуре отдельным участком. По закону, земельная доля (пай) обычно выделяется владельцу в натуре одним отдельным участком, что дает право настаивать на сохранении индивидуальных границ и доступа к земле (например, полевой дороги).

В-третьих, юрист отмечает, что выделение паев "единым массивом" в общую собственность возможно только при наличии совместного заявления, подписанного каждым из владельцев. Если владелец такое заявление не подписывает, насильно объединить пай с другими в общую собственность невозможно.

Важно! Кроме того, при заключении договора аренды нужно внимательно проверять пункты договора аренды о возможности передачи участка в субаренду или его включения в массивы без дополнительного согласования.

