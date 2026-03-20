Як уникнути невигідних умов при консолідації земель?

Юристка Олена Бондаренко у коментарі 24 Каналу розповіла, що коли більшість земельних ділянок у межах одного масиву перебуває в користуванні одного агровиробника, законодавство надає йому інструменти для консолідації земель. На практиці це означає, що власникам окремих паїв можуть пропонувати обмін ділянок, зміну їх розташування або інші "організаційні" рішення, які подаються як технічна необхідність для формування єдиного поля.

Вона зазначила, що у результаті обміну можна отримати ділянку з гіршим розташуванням, менш зручним доступом, іншими характеристиками ґрунту або меншою ліквідністю. Іноді власник навіть не одразу усвідомлює, що фактично погодився на зміну умов користування своєю землею.

На думку Олени Бондаренко, щоб не допустити включення паю до "єдиного масиву" на невигідних умовах, необхідно діяти на етапі погодження документації та укладання угод, оскільки після юридичного оформлення масиву власник може опинитися у "пастці" обмежених прав.

Олена Бондаренко Юрист практики вирішення судових спорів RELIANCE По-перше, потрібно уважно читати документи, які пропонують підписати. Часто пропозиції про обмін ділянок, зміну конфігурації або погодження меж масиву подаються як технічна формальність. Будь-який підпис під схемою використання земель у межах масиву може означати згоду на його формування.

По-друге, за її словами, власник має право на виділення в натурі окремою ділянкою. За законом, земельна частка (пай) зазвичай виділяється власнику в натурі однією окремою ділянкою, що дає право наполягати на збереженні індивідуальних меж та доступу до землі (наприклад, польової дороги).

По-третє, юристка наголошує, що виділення паїв "єдиним масивом" у спільну власність можливе лише за наявності спільної заяви, підписаної кожним із власників. Якщо власник таку заяву не підписує, насильно об'єднати пай з іншими у спільну власність неможливо.

Важливо! Окрім того, при укладанні договору оренди потрібно уважно перевіряти пункти договору оренди щодо можливості передачі ділянки в суборенду або її включення до масивів без додаткового погодження.

