Что предусматривает законопроект об упрощении трудовых правил?

Верховная Рада Украины зарегистрировала законопроект №14385 от 15 января 2026 года, сообщает Всеукраинский аграрный совет. Он предусматривает внесение изменений в ряд законодательных актов по организации трудовых отношений на территориях активных боевых действий и временной оккупации.

Специалисты отметили, что документ адаптирует нормы трудового законодательства, охраны труда и воинского учета к реалиям военного положения. Законопроект предлагает ввести специальный правовой режим для работодателей, которые работают или зарегистрированы на прифронтовых или оккупированных территориях.

В частности, инициатива предусматривает временное освобождение работодателей от выполнения отдельных требований законодательства о труде и охране труда на период активных боевых действий или оккупации. Речь идет о правилах рабочего времени и отдыха, аттестацию рабочих мест, медицинские осмотры, ведение документации по охране труда и расследование несчастных случаев.

Кроме того, работодателям с временно оккупированных территорий предлагается предоставить право увольнять работников, рабочие места которых расположены на оккупированной территории, с момента включения этой местности в официальный перечень. Также вводится упрощенный механизм приостановления трудовых договоров без необходимости доказывать невозможность предоставления работы.

Какие еще изменения предусматривает законопроект?

Законопроект предусматривает освобождение работодателей и их должностных лиц от административной, финансовой и уголовной ответственности за невыполнение обязанностей, которые объективно невозможно выполнить во время войны, в частности за нарушение сроков выплаты зарплаты. Отдельно предлагается приостановить проверки Гоструда на период боевых действий или оккупации.

Также документ отменяет обязанность ведения воинского учета для предприятий, находящихся на временно оккупированных территориях, до их деоккупации или перерегистрации на подконтрольной Украине территории. После изменения статуса территории работодателям будет предоставляться переходный период для восстановления кадровой документации.

Во Всеукраинском аграрном совете отметили, что принятие законопроекта позволит агропроизводителям избежать штрафов и уголовной ответственности за нарушение, которых невозможно избежать в условиях войны. Документ также должен снизить финансовую и административную нагрузку, помочь сохранить активы и стимулировать бизнес к перерегистрации на подконтрольной территории Украины.

