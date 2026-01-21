Що передбачає законопроєкт про спрощення трудових правил?

Верховна Рада України зареєструвала законопроєкт №14385 від 15 січня 2026 року, повідомляє Всеукраїнська аграрна рада. Він передбачає внесення змін до низки законодавчих актів щодо організації трудових відносин на територіях активних бойових дій і тимчасової окупації.

Фахівці зазначили, що документ адаптує норми трудового законодавства, охорони праці та військового обліку до реалій воєнного стану. Законопроєкт пропонує запровадити спеціальний правовий режим для роботодавців, які працюють або зареєстровані на прифронтових чи окупованих територіях.

Зокрема, ініціатива передбачає тимчасове звільнення роботодавців від виконання окремих вимог законодавства про працю та охорону праці на період активних бойових дій або окупації. Йдеться про правила робочого часу і відпочинку, атестацію робочих місць, медичні огляди, ведення документації з охорони праці та розслідування нещасних випадків.

Крім того, роботодавцям із тимчасово окупованих територій пропонується надати право звільняти працівників, робочі місця яких розташовані на окупованій території, з моменту включення цієї місцевості до офіційного переліку. Також запроваджується спрощений механізм призупинення трудових договорів без необхідності доводити неможливість надання роботи.

Які ще зміни передбачає законопроєкт?

Законопроєкт передбачає звільнення роботодавців та їх посадових осіб від адміністративної, фінансової та кримінальної відповідальності за невиконання обов'язків, які об'єктивно неможливо виконати під час війни, зокрема за порушення строків виплати зарплати. Окремо пропонується призупинити перевірки Держпраці на період бойових дій або окупації.

Також документ скасовує обов'язок ведення військового обліку для підприємств, що перебувають на тимчасово окупованих територіях, до їх деокупації або перереєстрації на підконтрольній Україні території. Після зміни статусу території роботодавцям надаватиметься перехідний період для відновлення кадрової документації.

У Всеукраїнській аграрній раді наголосили, що ухвалення законопроєкту дозволить агровиробникам уникнути штрафів і кримінальної відповідальності за порушення, яких неможливо уникнути в умовах війни. Документ також має знизити фінансове та адміністративне навантаження, допомогти зберегти активи і стимулювати бізнес до перереєстрації на підконтрольній території України.

