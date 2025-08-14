Правительство изменило правила предоставления помощи садоводствам и теплицам

Представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук рассказал, что Кабмин усовершенствовал процедуры получения грантовых средств аграриями, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины. Соответствующее решение правительство приняло на заседании 13 августа.

Установлено ограничение компенсации стоимости проекта высадки насаждений на гектар насаждений для всех культур не более 400 тыс. грн на один гектар, и, соответственно, исключено приложение 2 к Порядку предоставления грантов для создания или развития садоводства, ягодоводства и виноградарства,

– рассказал Мельничук.

В то же время уточнены условия софинансирования грантов для получателей, которые переместили производственные мощности и восстановили свою деятельность на безопасных территориях. Предусмотрено софинансирование грантов для получателей в определенных размерах.

До 50% стоимости проекта высадки насаждений/строительства модульной теплицы, указанной в заявлении, – за счет грантов и не менее 50% – за средства получателя (собственные или кредитные) для всех других грантов, решение о которых принято;

До 80% стоимости проекта высадки насаждений/строительства модульной теплицы, указанной в заявлении, – за счет грантов и не менее 20% стоимости – за средства получателя (собственные или кредитные), которыми являются субъекты хозяйствования, которые на дату подачи заявления о предоставлении гранта соответствуют одному из требований.

Среди таких требований: зарегистрированы и осуществляют хозяйственную деятельность на территориях возможных боевых действий или территориях активных боевых действий, или активных боевых действий, на которых функционируют государственные электронные информационные ресурсы и для которых не определена дата прекращения возможности боевых действий или дата завершения боевых действий, утвержденного приказом Минразвития; имеют право собственности и/или пользования земельными участками, 80 и более процентов которых размещены на оккупированных территориях

Важно! Как сообщила пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, также было расширено бюджетную поддержку на площади под многолетними насаждениями: установлено дотацию 1000 грн за 1 гектар для территорий возможных боевых действий, активных боевых действий, где функционируют государственные электронные информационные ресурсы.