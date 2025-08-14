Уряд змінив правила надання допомоги садівництвам та теплицям

Представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук розповів, що Кабмін удосконалив процедури отримання грантових коштів аграріями, повідомляє 24 Канал із посиланням на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України. Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 13 серпня.

Встановлено обмеження компенсації вартості проєкту висадки насаджень на гектар насаджень для усіх культур не більше 400 тис. грн на один гектар, та, відповідно, виключено додаток 2 до Порядку надання грантів для створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства,

– розповів Мельничук.

Водночас уточнено умови співфінансування грантів для отримувачів, які перемістили виробничі потужності та відновили свою діяльність на безпечних територіях. Передбачено співфінансування грантів для отримувачів у певних розмірах.

До 50% вартості проєкту висадки насаджень/будівництва модульної теплиці, зазначеної у заяві, – коштом грантів та не менше 50% – за кошти отримувача (власні або кредитні) для всіх інших грантів, рішення про які прийнято;

До 80% вартості проєкту висадки насаджень/будівництва модульної теплиці, зазначеної у заяві, – коштом грантів та не менше 20% вартості – за кошти отримувача (власні або кредитні), якими є суб'єкти господарювання, які на дату подання заяви про надання гранту відповідають одній із вимог.

Серед таких вимог: зареєстровані та провадять господарську діяльність на територіях можливих бойових дій або територіях активних бойових дій, або активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси та для яких не визначена дата припинення можливості бойових дій або дата завершення бойових дій, затвердженого наказом Мінрозвитку; мають право власності та/або користування земельними ділянками, 80 та більше відсотків яких розміщено на окупованих територіях.

Важливо! Як повідомила пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства, також було розширено бюджетну підтримку на площі під багаторічними насадженнями: встановлено дотацію 1000 грн за 1 гектар для територій можливих бойових дій, активних бойових дій, де функціонують державні електронні інформаційні ресурси.