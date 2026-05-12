Польша оспаривает соглашение ЕС со странами Меркосур

Польское правительство подало жалобу в Суд Европейского Союза относительно торгового соглашения между ЕС и странами Меркосур, сообщает RMF24. Варшава требует аннулировать решение Совета ЕС и Европейской комиссии, а также добиться замораживания временного применения соглашения.

Кроме того, Польша присоединилась к отдельному запросу Европейского парламента по проверке соответствия соглашения законодательству Евросоюза. По оценкам польской стороны, решение Суда ЕС по этим делам могут принять примерно через 20 месяцев.

Временное торговое соглашение между ЕС и южноамериканским блоком Меркосур начало действовать с 1 мая 2026 года. Несмотря на протесты фермеров и критику со стороны отдельных стран, Европейская комиссия все же запустила механизм его применения.

В Польше считают, что наибольшие потери могут понести сектора птицеводства и производства говядины.

Польские фермеры опасаются более дешевого импорта

Министр сельского хозяйства Польши Стефан Краевский заявил, что страна выступает против соглашения с самого начала. По его словам, Варшава хочет, чтобы импортируемая продукция из стран Меркосур отвечала тем же стандартам производства, которые действуют для фермеров Европейского Союза.

Польская сторона также настаивает, что решение по торговой части соглашения должны принимать государства-члены ЕС через Совет Евросоюза, а не только Европейская комиссия.

Соглашение предусматривает постепенную отмену большинства пошлин и торговых барьеров между ЕС и странами Меркосур. Евросоюз снижает тарифы на импорт из Южной Америки, тогда как страны Меркосур открывают рынки для европейских автомобилей и промышленной продукции.

В то же время в документе предусмотрели защитный механизм для аграрного сектора. Если импорт из стран Меркосур повлечет падение цен в ЕС более чем на 5%, Брюссель сможет вернуть пошлины или даже ограничить ввоз продукции.

Далеко не все члены ЕС довольны подписанием соглашения с Меркосур. Многие из стран видят в этом угрозу для своих аграриев.

Бразилия планирует увеличить экспорт на 13% до 2038 года благодаря соглашению о свободной торговле с ЕС, с особым ростом в промышленном секторе на 26%.

Мировые цены на сахар-сырец выросли, поскольку бразильские переработчики могут перейти на производство этанола, а не сахара, на фоне геополитической напряженности и изменения рыночных условий.

Среди отраслей производства в Бразилии, которые первыми почувствуют эффект от новых условий торговли, называют аграрный сектор. В частности, речь идет об экспорте сахара, фруктов, говядины и мяса птицы.