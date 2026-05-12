Польща оскаржує угоду ЄС із країнами Меркосур

Польський уряд подав скаргу до Суду Європейського Союзу щодо торговельної угоди між ЄС та країнами Меркосур, повідомляє RMF24. Варшава вимагає анулювати рішення Ради ЄС та Європейської комісії, а також домогтися заморожування тимчасового застосування угоди.

Крім того, Польща приєдналася до окремого запиту Європейського парламенту щодо перевірки відповідності угоди законодавству Євросоюзу. За оцінками польської сторони, рішення Суду ЄС у цих справах можуть ухвалити приблизно через 20 місяців.

Тимчасова торговельна угода між ЄС та південноамериканським блоком Меркосур почала діяти з 1 травня 2026 року. Попри протести фермерів та критику з боку окремих країн, Європейська комісія все ж запустила механізм її застосування.

У Польщі вважають, що найбільших втрат можуть зазнати сектори птахівництва та виробництва яловичини.

Польські фермери побоюються дешевшого імпорту

Міністр сільського господарства Польщі Стефан Краєвський заявив, що країна виступає проти угоди із самого початку. За його словами, Варшава хоче, аби імпортована продукція з країн Меркосур відповідала тим самим стандартам виробництва, які діють для фермерів Європейського Союзу.

Польська сторона також наполягає, що рішення щодо торгівельної частини угоди мали ухвалювати держави-члени ЄС через Раду Євросоюзу, а не лише Європейська комісія.

Угода передбачає поступове скасування більшості мит і торгівельних бар'єрів між ЄС та країнами Меркосур. Євросоюз знижує тарифи на імпорт із Південної Америки, тоді як країни Меркосур відкривають ринки для європейських автомобілів та промислової продукції.

Водночас у документі передбачили захисний механізм для аграрного сектору. Якщо імпорт із країн Меркосур спричинить падіння цін у ЄС більш ніж на 5%, Брюссель зможе повернути мита або навіть обмежити ввезення продукції.

Далеко не всі члени ЄС задоволені підписанням угоди з Меркосур. Багато хто з країн бачить у цьому загрозу для своїх аграріїв.

Бразилія планує збільшити експорт на 13% до 2038 року завдяки угоді про вільну торгівлю з ЄС, з особливим зростанням у промисловому секторі на 26%.

Світові ціни на цукор-сирець зросли, оскільки бразильські переробники можуть перейти на виробництво етанолу, а не цукру, на тлі геополітичної напруги та зміни ринкових умов.

Серед галузей виробництва у Бразилії, які першими відчують ефект від нових умов торгівлі, називають аграрний сектор. Зокрема, йдеться про експорт цукру, фруктів, яловичини та м'яса птиці.