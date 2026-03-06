В Бельгии большое количество неликвидного картофеля

По состоянию на февраль 2026 года в хранилищах Бельгии хранилось примерно 3,3 миллиона тонн картофеля. Такую оценку обнародовали исследовательские центры Inagro и Viaverda, сообщает Vilt.

По их данным, объем запасов на 30 процентов превышает средний показатель за последние пять лет. Около 860 тысяч тонн картофеля, хранящегося в хранилищах, не имеет заключенных контрактов на продажу.

Генеральный директор ассоциации торговли и переработки картофеля Belgapom Кристоф Вермелен отметил, что пока нет признаков того, что рынку замороженного картофеля понадобится больше сырья, чем уже предусмотрено контрактами. Поэтому часть производителей может вывозить излишки промышленного картофеля обратно на поля.

Руководитель отдела земледелия экспериментального центра Inagro Курт Демельместер считает такой сценарий реалистичным из-за "беспрецедентных" запасов. В то же время он предупреждает, что подобные действия могут способствовать распространению болезней, в частности Фитофтора.

Обратите внимание! Теоретически производители могли бы экспортировать картофель, однако трейдеры покупают преимущественно продукцию высокого качества. Поскольку в последние годы основное внимание уделяли объемам производства, а не условиям хранения, далеко не весь картофель соответствует таким требованиям.

Куда денут картофель?

Часть излишков обычно направляют в сектор производства биогаза. Однако и здесь прибыль ограничена из-за большого предложения. К тому же картофель примерно на 80 процентов состоит из воды, поэтому имеет сравнительно невысокий энергетический потенциал.

В некоторых случаях покрываются только транспортные расходы,

– отметил Демельместер.

По его словам, некоторые фермеры соглашаются даже на такие условия, чтобы избавиться от запасов.

Во Франция и Нидерланды фермеры иногда продают картофель крахмальной промышленности, однако там используют специфические сорта, которые в Бельгии почти не выращивают.

Еще одним возможным направлением сбыта могут быть винокурни. Руководитель винокурни De Cort Ману Де Корт рассказал, что фермеры уже обращаются с предложениями поставлять картофель для производства водки.

Интересно! Впрочем, объемы переработки здесь очень небольшие. По словам Де Корта, его предприятие использует лишь около четырех тонн картофеля в год, поэтому это направление вряд ли способно существенно повлиять на проблему избыточных запасов.

