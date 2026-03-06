У Бельгії велика кількість неліквідної картоплі

Станом на лютий 2026 року в сховищах Бельгія зберігалося приблизно 3,3 мільйона тонн картоплі. Таку оцінку оприлюднили дослідницькі центри Inagro та Viaverda, повідомляє Vilt.

За їхніми даними, обсяг запасів на 30 відсотків перевищує середній показник за останні п’ять років. Близько 860 тисяч тонн картоплі, що зберігається у сховищах, не має укладених контрактів на продаж.

Генеральний директор асоціації торгівлі та переробки картоплі Belgapom Крістоф Вермелен зазначив, що поки немає ознак того, що ринку замороженої картоплі знадобиться більше сировини, ніж уже передбачено контрактами. Через це частина виробників може вивозити надлишки промислової картоплі назад на поля.

Керівник відділу землеробства експериментального центру Inagro Курт Демельместер вважає такий сценарій реалістичним через "безпрецедентні" запаси. Водночас він попереджає, що подібні дії можуть сприяти поширенню хвороб, зокрема Фітофтора.

Зверніть увагу! Теоретично виробники могли б експортувати картоплю, однак трейдери купують переважно продукцію високої якості. Оскільки в останні роки основну увагу приділяли обсягам виробництва, а не умовам зберігання, далеко не вся картопля відповідає таким вимогам.

Куди подінуть картоплю?

Частину надлишків зазвичай спрямовують у сектор виробництва біогазу. Проте й тут прибуток обмежений через велику пропозицію. До того ж картопля приблизно на 80 відсотків складається з води, тому має порівняно невисокий енергетичний потенціал.

У деяких випадках покриваються лише транспортні витрати,

– зазначив Демельместер.

За його словами, деякі фермери погоджуються навіть на такі умови, аби позбутися запасів.

У Франція та Нідерланди фермери інколи продають картоплю крохмальній промисловості, однак там використовують специфічні сорти, які в Бельгії майже не вирощують.

Ще одним можливим напрямом збуту можуть бути винокурні. Керівник винокурні De Cort Ману Де Корт розповів, що фермери вже звертаються з пропозиціями постачати картоплю для виробництва горілки.

Цікаво! Втім, обсяги перероблювання тут дуже невеликі. За словами Де Корта, його підприємство використовує лише близько чотирьох тонн картоплі на рік, тому цей напрям навряд чи здатен суттєво вплинути на проблему надлишкових запасів.

