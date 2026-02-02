У німців надто багато картоплі

Німці традиційно залишаються одними з найбільших споживачів картоплі в Європі – у середньому близько 63 кілограми на людину на рік, повідомляє The Guardian. Утім, цьогорічний рекордний урожай, найбільший за чверть століття, виявився надмірним навіть для такого попиту.

Надлишок продукції охрестили Kartoffel-Flut – "картопляною повінню". Один із фермерів ініціював у Берліні масштабну акцію, закликавши містян приходити до визначених пунктів і забирати картоплю безплатно.

Частину врожаю вже передали благодійним кухням, притулкам для бездомних, дитячим садкам, школам, церквам і некомерційним організаціям. До "рятувальної операції" долучився і Берлінський зоопарк – тваринам передали тонни картоплі, які інакше пішли б на смітник або на виробництво біогазу. Ще дві вантажівки з картоплею відправили до України.

Надлишок картоплі розбирають навіть мешканці Берліну

Мешканці Берліна, багато з яких відчувають тиск зростання вартості життя, приходять до пунктів роздачі з мішками, відрами та ручними візками. Акцію під назвою 4000 Tonnes організувала берлінська газета спільно з екологічним некомерційним пошуковиком Ecosia.

За словами учасників, ініціатива припала на період арктичного холоду, який ускладнив пересування містом і паралізував громадський транспорт. Попри це, атмосфера на пунктах роздачі була майже святковою: люди допомагали одне одному нести важкі мішки та обмінювалися кулінарними порадами.

На тлі акції в соціальних мережах масово поширюють рецепти з картоплі, а експерти знову наголошують на її поживній цінності, зокрема вмісті вітаміну C та калію. Відомі шеф-кухарі також долучилися до популяризації продукту, пропонуючи авторські страви та класичні рецепти.

Водночас частина фермерів критикує безплатну роздачу, заявляючи, що ринок Берліна і без того перенасичений, а така акція ще більше знецінює врожай. Екологічні активісти пов’язують ситуацію з системними перекосами в аграрній та харчовій політиці Європи.

Зверніть увагу! Організатори повідомляють, що фінальний етап "картопляної повені" очікується найближчими днями. За попередніми оцінками, для роздачі ще залишається близько 3,2 тонни картоплі.

