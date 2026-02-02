У немцев слишком много картофеля

Немцы традиционно остаются одними из крупнейших потребителей картофеля в Европе – в среднем около 63 килограмма на человека в год, сообщает The Guardian. Впрочем, нынешний рекордный урожай, крупнейший за четверть века, оказался чрезмерным даже для такого спроса.

Читайте также Цены на картофель в Украине пошли вверх после длительной паузы

Избыток продукции окрестили Kartoffel-Flut – "картофельным наводнением". Один из фермеров инициировал в Берлине масштабную акцию, призвав горожан приходить к определенным пунктам и забирать картофель бесплатно.

Сучасний агробізнес потребує надійного партнера. Open Agri Club – платформа для розвитку малих фермерів та агросектору України. Фінансування під посівну, аналіз ґрунту, добрива, досвід експертів та фахові консультації. Приєднуйтеся та формуйте майбутнє українського агросектору вже сьогодні!

Часть урожая уже передали благотворительным кухням, приютам для бездомных, детским садам, школам, церквям и некоммерческим организациям. К "спасательной операции" присоединился и Берлинский зоопарк – животным передали тонны картофеля, которые иначе пошли бы на свалку или на производство биогаза. Еще два грузовика с картофелем отправили в Украину.

Избыток картофеля разбирают даже жители Берлина

Жители Берлина, многие из которых испытывают давление роста стоимости жизни, приходят к пунктам раздачи с мешками, ведрами и ручными тележками. Акцию под названием 4000 Tonnes организовала берлинская газета совместно с экологическим некоммерческим поисковиком Ecosia.

По словам участников, инициатива пришлась на период арктического холода, который усложнил передвижение по городу и парализовал общественный транспорт. Несмотря на это, атмосфера на пунктах раздачи была почти праздничной: люди помогали друг другу нести тяжелые мешки и обменивались кулинарными советами.

На фоне акции в социальных сетях массово распространяют рецепты из картофеля, а эксперты снова отмечают его питательную ценность, в частности содержание витамина C и калия. Известные шеф-повара также присоединились к популяризации продукта, предлагая авторские блюда и классические рецепты.

В то же время часть фермеров критикует бесплатную раздачу, заявляя, что рынок Берлина и без того перенасыщен, а такая акция еще больше обесценивает урожай. Экологические активисты связывают ситуацию с системными перекосами в аграрной и пищевой политике Европы.

Обратите внимание! Организаторы сообщают, что финальный этап "картофельного наводнения" ожидается в ближайшие дни. По предварительным оценкам, для раздачи еще остается около 3,2 тонны картофеля.

Импорт картофеля в Украину в 2025 году вырос в пять раз: кто поставляет больше всего?