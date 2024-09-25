Україні допоможуть вберегти урожай

Проєкт фінансують уряди Канади, Японії, австралійська благодійна організація Minderoo Foundation та США, повідомляє Latifundist. Метою програми є подолання дефіциту зберігання зерна, що за оцінками становить близько 2 мільйонів тонн.

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Захисні рукава зможуть отримати аграрії, які обробляють від 50 до 10 тисяч гектар землі на території Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей, крім окупованих територій. Пріоритет нададуть тим господарствам, що розташовані поблизу лінії фронту або постраждали від війни.

Важливо Кількість рукавів, які фермер може отримати, буде розрахована залежно від кількості отриманих заявок і пропорційно до площі оброблюваних земель – у розрахунку не більше одного рукава на 50 гектар земель.

Для отримання допомоги фермери мають зареєструватися на участь у програмі через Державний аграрний реєстр (ДАР), обравши серед доступних програм підтримки Програму Мінагрополітики, ФАО та USAID щодо розподілу зернових рукавів у прифронтових областях України. Кінцевий термін подання заявок – 6 жовтня 2024 року.