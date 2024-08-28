Чому росіяни втрачають галузь сільгосптехніки

Ворожі російські видання пишуть, що згідно з даними "Росспецмашу", виробництво техніки зменшилося на 7,4%, передає 24 Канал. Наразі воно становить 161 мільярд рублів, а експорт знизився на 25,2%, до 9,5 мільярда рублів.

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Основною причиною спаду вважають високу ключову ставку, яка призвела до подорожчання пільгових кредитів для аграріїв до 10% та вичерпання лімітів програми знижок 1432. Це змусило сільгоспвиробників відкладати оновлення техніки.

Важливо Крім того, Дмитро Бабанський із SBS Consulting відзначає негативний вплив таких чинників, як низькі світові ціни на зерно та скорочення експорту російської пшениці.

Голова правління асоціації російських дилерів сільгосптехніки АСХОД Олександр Алтинов говорить, що попит на сільгосптехніку падає вже півтора роки і драйверів для покращення цієї ситуації поки що немає. Виручка російських дилерів сільгосптехніки у 2024 році може вперше скоротитися у річному вимірі, прогнозує він.