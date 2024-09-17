Як визначити вартість 5 гектарів землі

З 1 липня 2021 року в Україні діє вільний ринок землі, який дозволяє купувати та продавати земельні ділянки та паї їх власникам, передає 24 Канал. Втім, щоб продати землю, необхідно спочатку визначити її вартість.

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Для того, щоб дізнатися, скільки реально може коштувати земельний пай, завжди краще звернутися за консультацією до експертів, бо середня вартість землі може ні про що не говорити.

Важливо Спеціалісти допоможуть зробити експертну грошову оцінку земель. Це показник ринкової вартості паю з урахуванням розміщення конкретної ділянки, площі, логістики, інфраструктури, якості самого ґрунту та інших особливостей конкретного об'єкта. Однак законодавство чітко визначає мінімальну межу вартості сільгоспземлі.

Нормативна грошова оцінка землі сільськогосподарського призначення слугує своєрідною умовною вартістю 1 гектара землі. Дізнатися показник нормативної грошової оцінки землі сільгосппризначення, можна наступним чином:

замовити витяг (довідку) з технічної документації про НГО земельної ділянки особисто в найближчому відділенні Держгеокадастру або центрі надання адміністративних послуг (ЦНАПі);

замовити витяг (довідку) через сайти Держгеокадастру;

подивитися в Довіднику показників НГО на офіційному сайті Держгеокадастру.

Призначення землі також впливає на вартість. Зазвичай земель певного призначення більше або у сільській місцевості, або ж у містах. Загалом, в Україні виділяються такі основні типи земельних ділянок:

Сільськогосподарські землі : Вартість сільгоспземель може коливатися від 1000 до 10 000 доларів за 1 сотку, залежно від розташування, родючості ґрунту та інших факторів.

: Вартість сільгоспземель може коливатися від 1000 до 10 000 доларів за 1 сотку, залежно від розташування, родючості ґрунту та інших факторів. Землі промислового призначення : Ціни на такі ділянки можуть сягати від 10 000 до 100 000 доларів і більше за 1 сотку.

: Ціни на такі ділянки можуть сягати від 10 000 до 100 000 доларів і більше за 1 сотку. Інші види земель : Крім вищезазначених, існують інші види земель, такі як лісові, водні, особливо охоронні території та інші. Вартість цих ділянок може варіюватися значно і залежить від їх особливостей та обмежень, встановлених законодавством.

: Крім вищезазначених, існують інші види земель, такі як лісові, водні, особливо охоронні території та інші. Вартість цих ділянок може варіюватися значно і залежить від їх особливостей та обмежень, встановлених законодавством. Землі під забудову: Вартість земельних ділянок під забудову може становити від 5000 до 50 000 доларів за 1 сотку і більше.

Точну вартість 1 сотки землі в Україні можна визначити лише окремо, враховуючи всі вказані фактори. Вартість землі коливається в залежності від регіону. Станом на серпень 2024 року ціни становлять від 12 346 до 157 883 гривень за гектар. Середня вартість становить 47 776 гривень за гектар.

Зверніть увагу! Варто пам'ятати, що вартість 5 гектар землі також може залежати від того, це цільна ділянка, чи ні. Якщо пай складається з кількох ділянок, розташованих у різних місцях, то просто помножити вартість землі на 5 буде недостатньо. Потрібно проводити оцінку кожної окремої ділянки, а потім вже додавати вартість.