Скільки зерна намолотили хлібороби

В Україні цьогоріч сезон жнив розпочався досить рано через зміщення сезонів, спричинене теплою погодою навесні. Втім, жнива тривають досі, адже аграріям крім зернових необхідно зібрати решту культур.

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В Україні намолочено майже 33 мільйони тонн нового врожаю. Фермери вже прибрали 8 511 тисяч гектар засіяних полів. Аграрії Полтавщини та Черкащини наразі розпочали збирання кукурудзи, якої обмолотили наразі 6,6 тисяч гектар.

Загалом, згідно з повідомленням Мінагро, українські аграрії вже зібрали 28,7 мільйона тонн зернових та 4,2 мільйона тонн олійних: