Скільки зерна намолотили хлібороби
В Україні цьогоріч сезон жнив розпочався досить рано через зміщення сезонів, спричинене теплою погодою навесні. Втім, жнива тривають досі, адже аграріям крім зернових необхідно зібрати решту культур.
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В Україні намолочено майже 33 мільйони тонн нового врожаю. Фермери вже прибрали 8 511 тисяч гектар засіяних полів. Аграрії Полтавщини та Черкащини наразі розпочали збирання кукурудзи, якої обмолотили наразі 6,6 тисяч гектар.
Загалом, згідно з повідомленням Мінагро, українські аграрії вже зібрали 28,7 мільйона тонн зернових та 4,2 мільйона тонн олійних:
- пшениці – обмолочено на площі 4 863,3 тисячі гектар, намолочено 21,76 мільйона тонн;
- ячменю – обмолочено 1 399,3 тисячі гектар , намолочено 5,5 мільйона тонн;
- гороху – обмолочено на площі 207,6 тисячі гектар, намолочено 458,5 тисячі тонн.
- проса – обмолочено 24,7 тисячі гектар, намолочено 45,5 тисячі тонн.
- гречки – обмолочено 12,4 тисячі гектар, намолочено 18,3 тисячі тонн.
- ріпаку – обмолочено 1 229,2 тисячі гектар, намолочено 3 403,9 тисячі тонн насіння;
- соняшнику – обмолочено 256,5 тисячі гектар, намолочено 419,4 тисячі тонн насіння;
- сої – обмолочено 223,7 тисячі гектар, намолочено 381,8 тисячі тонн насіння.