Чому сливи різко подешевшали

За інформацією учасників ринку, на сьогодні попит місцевих оптових компаній на сливи вельми невисокий, тоді як обсяги пропозиції даних кісточкових на ринку продовжують збільшуватися з огляду на сезонний фактор.

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Так, на сьогодні ціна на сливи з місцевих господарств варіюється в діапазоні 8 – 14 гривень за кілограм (0,19 – 0,34 долара за кілограм), що в середньому на 54% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Важливо Висока температура повітря сприяла прискореному дозріванню слив і водночас негативно вплинула на їхню якість, що також чинить додатковий тиск на ціни.

Виробники стурбовані тим, що ціни на сливи вже опустилися нижче рівня минулого року. Для порівняння: рік тому продажі здійснювалися в середньому на 33% дорожче, ніж сьогодні. Водночас садівники не виключають, що за обставин, що склалися, будуть змушені й далі поступатися покупцям і знижувати ціни.