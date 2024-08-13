Чому смородина так сильно подорожчала

За словами аналітиків, лише кілька років тому смородина коштувала усього 12 гривень за кілограм. Нині ж її ціна досягла 70 гривень через зниження врожаю, спричинене несприятливими погодними умовами, зокрема і весняними заморозками.

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Втім, експерти зазначають, що великі смородинові господарства, що мають плантації площею від 20 гектар, змогли краще адаптуватися до умов ринку. Такі господарства, оснащені механічними засобами збору та догляду, залишаються більш рентабельними, ніж зернові культури.

Ціни на смородину в українських супермаркетах також значно зросли. Наприклад, у мережі "Сільпо" 100 грамів чорної смородини коштує 44,90 гривні, а червоної – 14,31 гривні. У "Novus" 250 грамів чорної смородини продається за 70 гривень, а червоної – за 60 гривень. Інші мережі, такі як "Metro" та "Auchan", пропонують смородину за цінами, які варіюються від 51,91 до 62,92 гривні за 250 грамів.

Важливо Зростання цін на смородину викликано не лише зменшенням врожаю, а й загальною економічною ситуацією в країні, що впливає на рентабельність виробництва та постачання.