Соняшник буде дорожчати

Наразі за соняшник урожаю-2024 пропонують 18 500 – 20 000 гривень за тонну СРТ. Але з огляду на нестабільну ситуацію переробники неактивно декларують ціни та припускають, що найближчим часом вони можуть сягнути 20 000 – 22 000 та навіть 23 000 гривень за тонну СРТ.

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Причинами можливого зростання цін експерти вважають скорочення урожаю, стримування продажів виробниками та високу конкуренцію між покупцями на внутрішньому ринку. Навіть в період масового збирання аграрії не поспішатимуть з реалізацією соняшника, тому ціни на нього залишатимуться на високому рівні.

До збирання соняшника долучається все більша кількість регіонів України. Поки що збирають переважно ранні сорти, які найбільше постраждали від спеки, але пропозицій соняшника нового урожаю майже немає – на за форвардними контрактами, ні фізичних обсягів.

Цікаво! У серпні експерти знизили у порівнянні з оцінками липня прогноз виробництва соняшника у 2024 році на 3% до 14,2 мільйона тонн, що на 4% менше, ніж показник 2023 року.