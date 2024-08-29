У серпні в Україні впали ціни на сою

Згідно з останніми даними, у середу, 21 серпня, ціна на сою досягла тижневого максимуму – 16 927 гривень за тонну. Однак уже 23 серпня вона впала до 16 856 гривень за тонну, досягнувши тижневого мінімуму.

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Така ціна протрималася лише один день. Вже 24 серпня вартість тонни сої зросла до 16 864 гривень.

На четвер, 29 серпня, середня ціна тонни сої в Україні становить 16 975 гривень. Попри ці коливання, експерти зазначають, що посуха, яка триває в країні, створює серйозні загрози для майбутнього врожаю сої, соняшнику та кукурудзи. Вона також ускладнює своєчасний посів озимого ріпаку. Проте, попри ці труднощі, світові ціни на сою залишаються стабільними.

Динаміка вартості кукурудзи за тиждень / Скріншот з сайту Tripoli