Показники врожайності сої дуже погані

Під час аналітичного брифінгу сільгоспкооперативу ПУСК, створеного у рамках "Всеукраїнської аграрної ради", аграрії стверджують, що врожайність ультраранньої сої в деяких областях залишається дуже низькою. Показники вказують на жахливий неврожай: 1,5 – 1,8 тонни з гектару.

Читайте також Українські аграрії вже намолотили понад 28,5 мільйонів тонн зернових і олійних

За словами аналітиків ПУСК, наразі ринок сої дуже неліквідний. Заводи вже починають активніше включатися: закупівельні ціни на соєві боби в окремих регіонах сягають 18 000 гривень за тонну, що підтверджують вже укладені угоди від великих переробників.

Аграрії говорять, що заводи розуміють, що через поганий врожай багато виробників не продаватимуть сою за низькими цінами, а чекатимуть цінових позначок на рівні 20 000 гривень за тонну і вище. А переробляти треба, тому що у заводів укладені контракти на олію та шрот.

Важливо Аналітики зазначають, що наразі заводи намагаються зібрати партії сої за цінам у діапазоні 17 500 - 18 000 гривень за тонну, щоб сформувати страховий запас для початку нового сезону. На базисі DAP Італія умовні ціни на українську сою становлять 410-420 євро за тонну з поставкою у вересні-жовтні.