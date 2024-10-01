Посухи сильно вдарили по пізніх культурах

За словами міністра аграрної політики та продовольства України Віталія Коваля, Україна недоотримала близько 2% ранніх зернових порівняно з минулорічним врожаєм. Втім, він наголосив, що ця група не так постраждала, як посів пізніх культур, пише Forbes Ukraine.

Читайте також Український фуражний ячмінь значно подорожчав на експортному напрямку

Найбільше дісталось сої, гречці, кукурудзі, соняшнику. У них недобір близько 10 – 15%, залежно від регіону,

– зазначив міністр.

За його словами, зменшення врожаю не вплине критично на продовольчу безпеку країни. За попередніми оцінками, врожай кукурудзи становитиме 25 мільйонів тонн, соняшнику – 12 мільйонів тонн, а сої – 5 мільйонів тонн.

Важливо Коваль зазначив, що у новому сезоні структура посівів залишиться на минулорічному рівні. Однак, стосовно озимого ріпаку він висловив побоювання через нестачу вологи для його сівби. Міністр спрогнозував, що під урожай 2025 року буде посіяно близько 5 мільйонів гектар озимих.