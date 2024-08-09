Яку вартість виставляють українські виробники

Експортні закупівельні ціни сої нового урожаю з доставкою до портів Чорного моря у жовтні – листопаді після оновлення мінімуму у 355 – 370 доларів за тонну останніми тижнями виросли до 385 – 390 доларів за тонну, незважаючи на падіння біржових котирувань. Експортери активно контрактують сою нового урожаю, але фермери не поспішають укладати угоди через невизначеність з урожаєм.

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Переробники пропонують за сою старого урожаю 16 000 – 17 500 гривень за тонну з доставкою на завод, але виробники очікують підвищення цін до 19 000 – 20 000 гривень за тонну слідом за цінами на соняшник, які вже виросли до 19 – 20 тисяч гривень з доставкою на завод.

Ціни на сою у світі

Листопадові ф'ючерси на сою в Чикаго протягом місяця впали на 7,8% до 374 долара за тонну на тлі покращення стану посівів сої та підвищення прогнозів урожаю у США. Світові ціни залишаються під тиском зниження попиту збоку Китаю.

За даними Держмитниці, за 7 місяців 2024 року Китай зменшив імпорт сої у порівнянні з аналогічним періодом 2023 р на 1,3% до 58,33 мільйона тонн, хоча у липні імпортував 9,85 мільйона тонн сої, що на 2,9% перевищує показник липня 2023 р.

Важливо Китайський національний інформаційний центр по зерну та олії повідомив, що протягом липня запаси сої на переробних заводах перевищили 7 мільйонів тонн, а запаси соєвого шроту – виросли на 29% до 1,38 мільйона тонн, що на 86,5% перевищує показник липня 2023 року. У серпні в порти Китаю прибудуть 8 мільйона тонн сої а у вересні – ще 7,6 мільйона тонн.

Бразилія у липні експортувала рекордні для цього місяця 11,2 мільйона тонн сої (9,7 мільйона тонн у липні 2023 року) завдяки активним поставкам до Китаю.