Хто може отримати субсидію

Пільга на придбання палива, у тому числі рідкого та скрапленого газу призначається на календарний рік, повідомляє 24 Канал із посиланням на Дію. Такою допомогою мають можливість скористатися ті сім'ї, які використовують для опалення виключно тверде паливо.

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Надавати субсидію на купівлю дров можуть:

Територіальні органи Пенсійного фонду України

Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад

Виконавчі комітети сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад

Центр надання адміністративних послуг

Зверніть увагу! Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом) або електронною поштою. Звернутись може фізична особа.

Документи, що необхідно надати для отримання послуги:

Заява про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу

Довідка про наявність у житловому приміщенні пічного опалення та / або кухонного вогнища на твердому паливі

Заява та необхідні документи подаються особою:

в паперовій формі (при особистому зверненні або поштовим відправленням);

в електронній формі через вебпортал, мобільний додаток Пенсійного фонду України або Єдиний державний вебпортал електронних послуг (Портал Дія), офіційний вебсайт Мінсоцполітики або інтегровані з ними інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також інформаційні системи Мінсоцполітики (з накладенням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису). До заяви додаються скановані копії документів, які відповідають оригіналам документів та придатні для сприйняття їх змісту (мають містити чітке зображення повного складу тексту документа та його реквізитів).

Суму пільги органи Пенсійного фонду України розраховують до 25 числа кожного місяця.