Держава виділить кошти на допомогу аграріям

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду заявив, що Кабінет міністрів України ухвалив постанову про запуск програми підтримки аграріїв – механізм надання спеціальних субсидій. Допомогу отримуватимуть аграрії, які працюють у прифронтових регіонах.

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Як пояснив прем'єр-міністр, держава буде платити тисячу гривень на один гектар угідь, якщо аграрій працює на території можливих бойових дій. По 2 тисячі гривень на гектар отримуватимуть аграрії, які працюють на території бойових дій.

Ми розуміємо, як важко сіяти та збирати врожай на цих землях та в цих громадах, тому будемо підтримувати наших людей, які там працюють,

– говорить Шмигаль.

Прем'єр також подякував усім аграріям, які зараз працюють заради сильної держави. Він нагадав, що також існує багато програм підтримки українських фермерів за допомогою грантів.