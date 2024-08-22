Як змінились ціни на олії

Крім того, експерти стверджують, що у світі відбувається падіння цін на нафту. Це значно зменшує попит на біодизель, що також тисне на вартість олії.

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Найбільше впали ціни на соєву олію, що вплинуло на сусідні ринки рослинних олій. На біржі в Чикаго грудневі ф'ючерси на соєву олію за місяць знизилися на 14,8% до найнижчого з кінця 2020 р рівня 863 долари за тонну, а 15 серпня навіть опускалися до 848 доларів за тонну після оновлення експертами USDA прогнозу урожаю сої у США.

Жовтневі ф'ючерси на пальмову олію на біржі Bursa в Малайзії за місяць впали на 5,8% до 3715 рінггитів за тонну або 849 доларів за тонну на тлі скорочення експорту у серпні та зниження цін на нафту на 5,6% за місяць.

Зверніть увагу! За даними сюрвейєрів Intertek Testing Services та AmSpec Agri, експорт продукції з пальмової олії з Малайзії за 1 – 20 серпня скоротився у порівнянні з аналогічним періодом липня на 16,7 – 18,4%.

Що відбувається на ринку соняшникової олії

Середня ціна на соняшникову олію з доставкою покупцям за місяць впала на 0,4% до 901 долари за тонну, - повідомляє Trading Economics. Ціни попиту на українську соняшникову олію з боку покупців з ЄС за тиждень знизилися на 15-25 €/т до 860-880 €/т або 930-970 долари за тонну DAP Польща, Болгарія, Нідерланди на тлі збільшення пропозиції європейської ріпакової олії та різкого зростання курсу євро відносно долара.

За прогнозами російських аналітиків, у 2023/24 маркетинговому році (що завершиться 31 серпня) Росія збільшить експорт соняшникової олії у порівнянні з попереднім сезоном на 27% з 4,1 до 5,2 мільйона тонн, тоді як Україна експортує понад 5,8 мільйона тонн.

У 2024/25 маркетинговому році Україна зменшить виробництво соняшникової олії, а Росія збільшить і виробництво, і експорт, але зростання цін на соняшникову олію змусить імпортерів перейти до закупівель інших, дешевших рослинних олій.