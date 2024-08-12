Переробникам не вистачає сировини

Через те, що кількість виробників органічного соняшнику доволі мало, почало загострюватись питання конкуренції серед фахових підприємств, що призводить до зменшення обсягів виготовлення продукції.

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Зокрема, представник компанії "VIF Україна", яка займається переробкою органічного соняшнику, Володимир Кошелев говорить, що його підприємство стикається з проблемою нестачі ресурсу та нестабільності ринку.

Нестабільність виникла через війну, адже з 2022 року простежується різкий обвал ринку, що призвів до варіювання цінового сегмента та суттєвого ускладнення торговельних відносин.

До війни виробництвом соняшникової олії займалася компанія Vanik Organic, але ми змушені були перевести діяльність на компанію "VIF Україна" (Австрія). У нас з'явилася можливість зручніше транспортувати продукцію, наприклад, відкрилися контейнерні перевезення. Також ми відвантажуємо частину продукції до Австрії, у материнську компанію,

– говорить Володимир Кошелев.

Також він додав, що макуху компанія активно експортує до Німеччини та Нідерландів. Володимир Кошелев прогнозує, що у новому сезоні обсяг переробленої продукції скоротиться порівняно з минулим.