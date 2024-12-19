Таку думку 24 Каналу висловив економіст Максим Блант, зауваживши, що якщо влада країни-агресорки спробує зупинити ріст цін, продукти з полиць просто зникатимуть. Тим часом російський орган статистики подаватиме це під "смачним соусом" зменшення інфляції.

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Росія повертається до талонів та продуктових карточок

За словами економіста, у Калінінградській області в Росії вже оголосили про введення продуктових карточок. Тим часом на Камчатці ввели спеціальні талони на дешеву рибу, буцімто, як для малозабезпечених громадян. Там росіяни зможуть купити рибу за 400 рублів за кілограм.

У 2025 році продуктові карточки, скоріш за все, будуть не для всіх. Умовно багаті будуть "розплачуватись за всі гріхи" "Газпрому", Владіміра Путіна, Андрєя Бєлоусова і т.д. Малозабезпечені ж зможуть отримати мінімальний набір продуктів за соціальними цінами,

– зазначив він.

Блант наголосив, що якщо населення країни-агресорки буде купувати продукти за свої гроші, ціни будуть лише підійматись. Коли російська влада зможе зупинити ріст цін – дешеві продукти зникатимуть з полиць магазинів.

Однак орган статистики Росії зможе показувати гарний результат щодо зменшення інфляції, адже буде орієнтуватись саме на соціальні ціни продуктів, які, теоретично, десь є. Те, що їх нема на полицях – нікого не хвилює, але "в магазинах буде сумно",

– додав економіст.

Цікаво, що доктор економічних наук Ігор Ліпсиц наголосив на тому, що російські чиновники серйозно обговорюють надання талонів на 3 тисячі рублів, щоб населення не померло з голоду. Адже рівень життя росіян знижується, а всі гроші "закачані" у війну проти України.