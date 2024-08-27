Молдова отримала дозвіл на торгівлю в Ізраїлі
Національне агентство з безпеки харчових продуктів (ANSA) Республіки Молдова оголосило всім виробникам помідорів у країні про позитивне рішення Держави Ізраїль щодо імпорту свіжих помідорів з Республіки Молдова, згідно з рішенням Служби захисту рослин Ізраїлю.
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Так, щоб експортувати свіжі помідори до Ізраїлю, оператори з Молдови повинні виконати такі вимоги:
- помідори повинні бути вирощені в Молдові;
- повинні бути вирощені на місці виробництва з фізичним захистом від Leptinotarsa decemlineata;
- офіційно перевірені перед відправкою на відсутність цього шкідника (передекспортна перевірка проводиться відповідно до МСФЗ-31).
Партії повинні супроводжуватися фітосанітарним сертифікатом, який декларує відповідність вищевказаним вимогам імпорту, а ізраїльський імпортер повинен отримати чинний дозвіл на цей імпорт,
– зазначає ANSA.
Також потрібно, щоб товар, що перевозиться, був без листя, рослинних залишків, без стебел і чашок.