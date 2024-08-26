Причини здорожчання томатів

Експерти повідомляють, що на сьогодні комбінати готові відвантажувати тепличний томат не дешевше 35 – 50 гривень за кілограм (0,85 – 1,21 долара за кілограм), що в середньому на 13% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Аналітики зазначають, що нинішні ціни на помідори є найвищими в Україні, як мінімум, за останні 7 років.

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Основною причиною, що провокує подорожчання томатів, за словами аналітиків ринку, є досить різке скорочення пропозиції цієї продукції в українських господарствах. Через сильну спеку багато виробників втратили частину врожаю, оскільки за аномальних погодних умов у липні поточного року, навіть захищений ґрунт не гарантував отримання всього запланованого врожаю. Додатково, українські фермери втратили значну частину врожаю ґрунтових томатів, у деяких з них втрати оцінювалися в 100%.

Важливо Водночас попит на тепличні овочі, як з боку оптових компаній, так і з боку роздрібних мереж доволі високий, що також сприяє зростанню цін. Якщо порівняти ситуацію на ринку тепличних помідорів в Україні з іншими країнами, то сьогодні тільки в Польщі оптові ціни на цю продукцію незначно вищі, ніж в Україні.

Наразі томати в Україні вже коштують у середньому в 3 рази дорожче, ніж наприкінці серпня минулого року. При цьому виробники не виключають, що підвищувальний ціновий тренд у цьому сегменті може зберегтися і наступного тижня. Якщо це станеться, то цілком імовірно, що в Україні продаватимуться найдорожчі помідори серед усіх країн регіону.